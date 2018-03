Choc nel calcio: è morto Astori

Davide Astori (Fotogramma)

Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, 31 anni, è morto nella notte colto da malore mentre si trovava con la squadra in un albergo di Udine in attesa della sfida di campionato che era in programma oggi contro la formazione friulana. A darne notizia è stata la società viola con una nota sul suo sito in cui si dice "profondamente sconvolta" nel comunicare la scomparsa del giocatore.

Chi era Davide

Astori ha vestito la maglia del Cagliari dal 2008 al 2014 e poi quella giallorossa nella stagione 2014-2015. La tragica notizia ha portato alla decisione di rinviare il tutte le partite di Serie A.

L'annuncio della morte del difensore, dato dagli altoparlanti allo stadio Marassi, è stato accolto da un lungo e commosso applauso del pubblico. Oggi era prevista alle 12.30 la sfida tra Genoa e Cagliari poi rinviata come le altre. Grande la commozione tra i giocatori della formazione isolana che hanno appreso la notizia mentre stavano per scendere in campo.

La Serie A si ferma