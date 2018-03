"Non si è presentato a colazione", il racconto della tragedia Astori

AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE

"Questa mattina Astori non si è presentato a colazione: di solito lui arrivava per primo, non arrivando entro il termine ultimo siamo andati a controllare. Un massaggiatore è salito e lo ha trovato". E' il racconto della tragica vicenda del capitano della Fiorentina trovato morto in albergo a Udine dove si trovava con la squadra per il match contro l'Udinese dell'addetto stampa del club viola all'esterno dell'hotel dove la formazione toscana era alloggiata.

"Il corpo è stato portato in ospedale per l'autopsia. L'ultimo a vederlo è stato Sportiello, Astori dormiva in singola ma senza un motivo preciso. Non aveva patologie particolari: sono super controllati tutti i calciatori", precisa l'addetto stampa viola.