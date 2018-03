Pescara, esonerato Zeman

(Fotogramma)

Il Pescara ha annunciato l'esonero del tecnico boemo Zdenek Zeman e del suo staff tecnico, la decisione è arrivata dopo la sconfitta di ieri per 2-0 contro il Cittadella. In classifica la squadra abruzzese, dopo 28 giornate del campionato di Serie B, è 13esima a 36 punti con un bilancio di 9 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi, la società ha augurato al tecnico e ai suoi collaboratori "le migliori fortune professionali".