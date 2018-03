"Per sempre tua": ritirata la 13 di Astori

(da Facecook)

"Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, Cagliari Calcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13". E' quanto annunciano il club viola e quello sardo in un post pubblicato sulle relative pagine Facebook.

Il capitano della squadra allenata da Pioli è morto nella notte tra sabato e domenica, colto da malore mentre si trovava con la squadra in un albergo di Udine in attesa della sfida di campionato in programma contro la formazione friulana.