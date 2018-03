Dani Alves si scusa

(Foto Afp)

Dani Alves si è scusato per il modo in cui ha commentato la notizia della morte di Davide Astori. L'esterno brasiliano del Paris Saint-Germain, che in un primo momento aveva affermato di non essere turbato dalla prematura scomparsa del capitano della Fiorentina, sottolineando che "nel mondo muoiono miliardi di bambini", è tornato sulle sue parole per rispondere alle critiche che gli sono state rivolte da Mario Balotelli ("Doveva fare le condoglianze e basta, mica dire c...e").

"Balotelli ha parlato, ma non avevo intenzione di offendere nessuno, vivo in un mondo in cui spesso dobbiamo essere ipocriti per piacere alle persone, mi dispiace. Comunque, se qualcuno si è sentito offeso, chiedo scusa", ha scritto Dani Alves su twitter.