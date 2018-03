Vettel vola: record a Barcellona

(Foto Afp)

Sebastian Vettel sfreccia nella terza giornata di test della Formula 1 sul circuito catalano di Montmelò. Il tedesco della Ferrari, al volante della nuova SF71H, ha fatto segnare il nuovo record della pista di 1'17''182 prima della pausa pranzo. Il suo crono, ottenuto con le nuove gomme Pirelli Hypersoft, è rimasto imbattuto per tutta la giornata e nessun altro pilota è riuscito a scendere sotto il muro dell'1'18''. Nel pomeriggio Vettel ha proseguito il lavoro con una simulazione di gara, chiudendo la giornata con ben 188 giri all'attivo.

Il driver di Heppenheim ha rifilato oltre un secondo alla Haas di Kevin Magnussen (1’18''360 con gomme supersoft) e alla Toro Rosso di Pierre Gasly (1'18''363 con gomme hypersoft) e circa un secondo e mezzo alle due Renault di Nico Hulkenberg e Carlos Sainz. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, al volante delle due Mercedes, si sono piazzati rispettivamente in ottava e nona posizione ad oltre 2'' da Vettel. Al di là dei tempi, la giornata è stata proficua anche per Max Verstappen (Red Bull), che ha messo in cascina 187 giri risultando il più attivo in pista dopo il tedesco della Ferrari.