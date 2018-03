Joao Pedro positivo all'antidoping

(Fotogramma)

Joao Pedro è risultato positivo a due controlli antidoping. Oltre che nel test effettuato al termine del match contro il Sassuolo, la presenza del diuretico idroclorotiazide è stata riscontrata anche nel controllo a cui il giocatore brasiliano del Cagliari è stato sottoposto nella giornata successiva del campionato di Serie A, il 17 febbraio al termine della gara persa dai sardi sul campo del Chievo per 2-1. Contro il Sassuolo, Joao Pedro è stato schierato titolare ed è rimasto in campo per tutta la partita. Il brasiliano ha giocato dall'inizio anche nella sfida del Bentegodi una settimana più tardi, fino alla sostituzione con Sau al 69'.

La notizia della positività del centrocampista brasiliano arriva nel giorno del suo 26esimo compleanno. Con Joao Pedro sono due i calciatori della Serie A trovati quest'anno positivi all'antidoping. Nel settembre scorso infatti fu trovato positivo il capitano del Benevento Fabio Lucioni.