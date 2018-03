Moioli Mondiale

(Facebook /Italia Team)

Michela Moioli conquista la Coppa del mondo di snowboardcross. La campionessa olimpica di Alzano si classifica terza a Mosca e si assicura così il secondo titolo in carriera dopo quello del 2016. Finale ripetuta a causa delle proteste della squadra francese dopo che Moioli aveva terminato seconda. Nel replay l'azzurra termina terza, ma la sua rivale Chloe Trespeuch finisce al quarto posto ponendo fine alle sue speranze di vittoria di Coppa del mondo. In gara altre due italiane: Raffaella Brutto ottava e Francesca Gallina undicesima. Per Moioli si tratta dunque di una stagione indimenticabile coronata dall'oro olimpico a PyeongChang 2018 e da 8 podi in Coppa del mondo.

"E' stato devastante ricevere quasi alle premiazioni la notizia di dover rifare la gara: è stata una stagione durissima e sono stanca. Meglio di così però non poteva andare, dedico la Coppa del mondo al mio staff, perché trionfare al termine di una stagione significa lavorare bene di squadra". Queste le parole di Michela Moioli dopo aver conquistato la Coppa del Mondo.

"Abbiamo fatto - aggiunge la 22enne bergamasca, oro olimpico a Pyeongchang - praticamente tre partenze in finale: la prima non si è aperto il cancelletto, la seconda siamo riuscite ad arrivare alla fine ma abbiamo dovuto ripeterla e poi è andata benissimo. Sono contenta perché non ho mai mollato e ho raggiunto il mio obiettivo".

"E' più difficile infatti affermarsi in Coppa del mondo rispetto alle Olimpiadi dove è una gara singola. Ora non vedo l'ora di andare a dormire, ma farò sicuramente qualche festa quando tornerò", conclude