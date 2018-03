Sofia Goggia è Mondiale

(Foto Afp)

Sofia Goggia vince la coppa del mondo di specialità di discesa libera femminile chiudendo al secondo posto la discesa di Are, in Svezia, alle spalle della statunitense Lindsey Vonn. Dopo l'oro olimpico alle olimpiadi invernali di Pyeongchang la 25enne bergamasca conquista la coppa di specialità con 3 punti di vantaggio sulla Vonn a cui non basta il successo odierno in Svezia dove sono in corso le finali di coppa del mondo.

"E' fantastico, ancora non me ne rendo conto. La coppa la sognavo da una vita e ora ce l'ho", sono state le prime parole di Sofia. "E' stata una giornata dura, sono arrivata stanca, ma ho raccolto tutte le mie energie per fare del mio meglio - ha aggiunto - Lindsey ha vinto la gara, io la Coppa. Ma è sempre un onore gareggiare con lei". Per l'azzurra il secondo posto di oggi equivale al 21esimo podio in carriera: 4 vittorie, 10 secondi e 7 terzi posti.

Sofia Goggia è la seconda italiana a vincere la coppa di discesa libera dopo Isolde Kostner che la conquistò nella stagione 2000-2001 e in quella successiva. La classifica finale della coppa di specialità vede dunque la Goggia trionfare con 509 punti, a 506 la Vonn. La discesa di Are si chiude col successo della Vonn, l'82esimo in carriera, che ferma il cronometro a 55''65, in ritardo di 0''06 la Goggia, terzo gradino del podio per la statunitense Alice McKennis, +0''28. Per quanto riguarda le altre italiane in gara, Nadia Fanchini è decima a +0''71 dalla Vonn, non ha invece preso parte alla gara Federica Brignone alle prese con uno stato influenzale.