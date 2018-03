Inarrestabile Goggia: suo il SuperG

Sofia Goggia (AFP PHOTO)

Sofia Goggia vince il SuperG delle finali di Coppa del Mondo di Are. La bergamasca, oro olimpico in discesa e vincitrice della Coppa di specialità sempre in discesa, completa la sua prova in 1'07"92 precedendo la tedesca Viktoria Rebensburg (1'08"24) e la statunitense Lindsey Vonn (1'08"45).

Quarto posto per la svizzera Michelle Gisin (1'08"67) che si lascia alle spalle l'altra azzurra Federica Brignone (1'08"85) e l'atleta del Liechtenstein Tina Weirather (1'09"00) che si aggiudica la Coppa del Mondo di specialità.

"Ho pensato che la gara di oggi andava affrontata con la massima serenità e così ho fatto, non ho sentito la necessità di staccare. Avevo detto agli allenatori che c'erano tutti i presupposti per far bene, al mio skiman (Federico Brunelli, ndr) ho scritto nel pregara che volevo finire quella cosa cominciata in Corea ma non conclusa e ho mantenuto fede alla promessa" ha spietato la Goggia.

"Mercoledì ho raggiunto un traguardo a cui pensavo incessantemente dalla fine di gennaio - prosegue - quando corremmo a Garmisch, eccezion fatta per la gara olimpica, quindi tutto ciò che ho fatto è stato uno step di avvicinamento, compreso il gigante di Ofterschwang in cui ho cercato qualcosa che mi potesse aiutare per queste gare. E' stato difficile mantenere il livello di attenzione così alto, ma quando ho visto la luce verde ero troppo contenta, anche se sfinita".

"Oggi la neve era molto aggressiva e friabile, un po' al limite in certi passaggi: sono contenta di avere vinto in questa disciplina dove mi sento competitiva. Anzi - conclude la 25enne bergamasca - il mio limite è quello di non essere ancora riuscita a esprimermi al massimo con costanza, se non solamente una volta all'anno".