Nibali vince la Milano-Sanremo

(Afp)

Vincenzo Nibali trionfa nella 109esima edizione della Milano-Sanremo. Il 33enne siciliano è scattato sul Poggio a circa 7 km dal traguardo e ha sfruttato le sue abilità in discesa per consolidare il vantaggio sul gruppo, che ha tagliato il traguardo alle sue spalle per una manciata di metri.

Nibali aggiunge così la vittoria nella classicissima di primavera a un palmares che già conta due vittorie al Giro d'Italia, una al Tour de France e una alla Vuelta di Spagna.

"Devo ringraziare la squadra che ha corso alla perfezione. Sono riuscito a rimanere coperto in gruppo con Colbrelli, tenendo la situazione sotto controllo - ha spiegato Nibali a caldo, subito dopo l'arrivo - Ho attaccato e quando dalla macchina mi hanno detto che avevo 20 secondi mi sono sorpreso e ho tirato a tutta".

"Quando mi sono girato mi sono reso conto che i velocisti non mi avrebbero ripreso. È bellissimo - ha aggiunto il siciliano della Bahrain Merida - ma non riesco ancora a valutare se sia la più bella vittoria della mia carriera".

"Fantastico attaccante, nessuno come lui riesce ad interpretare le corse" ha commentato il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco. "Suspense finale e gran spettacolo. Ennesimo grande successo che premia un professionista serio che esalta la sua professione e rappresenta un esempio", ha aggiunto il numero uno della Fci, che aveva incontrato Nibali alla partenza della corsa insieme al presidente dell'Uci, David Lappartient.