Gp Qatar, Zarco in pole

(Afp)

Johann Zarco ha conquistato la pole position MotoGp del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2018 del Motomondiale. Il francese, in sella alla Yamaha del team Tech 3, ha centrato la prima posizione in griglia con il tempo di 1'53''680, nuovo record della pista. Il pilota transalpino ha staccato di circa due decimi lo spagnolo della Honda ufficiale Marc Marquez, campione del mondo in carica, e l'italiano Danilo Petrucci, in sella alla Ducati del team Pramac.

La seconda fila è aperta dal britannico Cal Crutchlow con la Honda Lcr seguito da Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale e dallo spagnolo Alex Rins con la Suzuki. Settimo Dani Pedrosa (Honda), mentre per trovare la prima Yamaha ufficiale bisogna scorrere fino all'ottava posizione occupata da Valentino Rossi. La top ten è completata dallo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati) e dall'australiano Jack Miller (Ducati). Undicesimo Andrea Iannone (Suzuki) mentre Maverick Vinales, compagno di squadra di Rossi, non è andato oltre la dodicesima posizione dopo essere stato costretto a passare dalla Q1.