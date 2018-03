La Roma va, Crotone ko

(Afp)

La Roma vince a Crotone e risponde all'Inter. I giallorossi vincono 2-0 sul campo dei calabresi con i gol di El Shaarawy nel primo tempo e di Nainggolan nella ripresa. In classifica la squadra di Di Francesco, sempre terza da sola, sale a 59 punti e si riporta a +4 sui nerazzurri che all'ora di pranzo hanno battuto la Sampdoria. La Lazio, in campo stasera all'Olimpico contro il Bologna, per ora è a -6 dai 'cugini'. Il Crotone, invece, resta inchiodato a quota 24 punti al terzultimo posto.

Allo Scida la Roma spezza l'equilibrio al 39' con El Shaarawy, che sfrutta l'assist dalla sinistra di Kolarov e infila Cordaz da due passi. In avvio di ripresa l'arbitro Banti allontana dalla panchina del Crotone il tecnico Zenga per proteste. La Roma ha una buona chance per il raddoppio che Dzeko non sfrutta, ma i calabresi restituiscono il favore prima con Trotta, che si fa ipnotizzare da Allison, e poi con Stoian, che sbaglia il tap-in a porta vuota calciando alto sulla traversa. Errore punito dalla Roma al 75', quando Nainggolan riceve palla sulla trequarti e lascia partire una rasoiata di sinistro che sorprende Cordaz.

Il Crotone ci prova a riaprire il match ma la difesa della Roma resta inviolata anche all'80', quando Fazio alza il muro sul doppio tentativo in mischia di Benali e Simy. Nel finale è la Roma che ha la possibilità di rendere il risultato ancora più rotondo con Under, ma la conclusione a botta sicura del turco viene respinta sulla linea da Faroni.