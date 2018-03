Costacurta: "Nuovo ct il 20 maggio"

(Foto Fotogramma)

"Decideremo il nome del ct entro il 20 maggio. Se riusciremo a trovare qualcuno più bravo di Di Biagio lo prenderemo, ma sono in pochi". Sono le parole del vice commissario della Figc Alessandro Costacurta sul nome del prossimo commissario tecnico della Nazionale.

"Di Biagio è un tecnico federale che è migliorato tantissimo -sottolinea Costacurta in conferenza stampa all'indomani della sconfitta degli azzurri con l'Argentina per 2-0- E' una risorsa importante per la Figc e se non dovesse essere il futuro ct potrebbe entrare nel nuovo staff tecnico".