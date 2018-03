Allegri vince la Panchina d'Oro

AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE

E' Massimiliano Allegri il vincitore della 'Panchina d'oro' per il campionato 2016-2017. Per l'allenatore della Juventus si tratta del quarto riconoscimento come miglior tecnico. La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina al centro tecnico di Coverciano. Allegri ha ricevuto 19 voti dai colleghi. Al secondo posto si è classificato il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini con 11 voti e al terzo l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri con 7 voti.