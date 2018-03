Coppe europee, si cambia

(Afp)

Con le competizioni Uefa che a partire dalla prossima stagione entrano in un nuovo ciclo di tre anni, diversi cambiamenti sono stati annunciati come parte della loro evoluzione. Dopo la riunione di febbraio a Bratislava del Comitato Esecutivo Uefa e le decisioni prese dai legislatori del calcio, l'International Football Association Board (IFAB), il 3 marzo a Zurigo, sono state confermate ulteriori modifiche in relazione ai nuovi regolamenti delle competizioni per club che entrano in vigore a partire dal 2018/19. Queste modifiche, che verranno applicate sia alla Uefa Champions League che alla Uefa Europa League e Uefa Super Cup, includono i seguenti punti: dalla stagione 2018/19, potrà essere effettuata una quarta sostituzione nelle partite a eliminazione diretta esclusivamente nei supplementari. Questa modifica non influenzerà le altre tre sostituzioni.

Inoltre eccezionalmente per la finale di Champions League, Europa League e Super Cup, 23 giocatori (invece dei 18 di tutte le altre partite) potranno essere scritti sul foglio di gara. Questo permetterà di avere a disposizione 12 sostituti in panchina (invece dei classici sette) per queste finali - dando così ai club e in particolare agli allenatori una maggiore flessibilità sui sostituti, facilitando la gestione della squadra per la partita più importante della stagione.

Nuovi orari d'inizio delle partite di Champions League e Europa League: gli spareggi di Uefa Champions League, le partite della fase a gironi, gli ottavi di finale, i quarti, semifinali e finale, inizieranno alle 21:00. Tuttavia, durante ciascuna giornata della fase a gironi, due delle partite di martedì e due di mercoledì inizieranno alle 18:55. Tutte le partite dell'ultima giornata invece si giocheranno in contemporanea. Eventuali eccezioni a questa regola potranno essere effettuate dall'amministrazione della Uefa.

Le partite dell'Europa League, dalla fase a gironi agli ottavi di finale, si giocheranno alle 18.55 e alle 21.00. Gli orari d'inizio verranno decisi in base al sorteggio. In linea di principio, nell'ultima giornata le partite di ciascun girone verranno disputate in contemporanea. Quarti di finale, semifinale e finale inizieranno alle 21:00. Eventuali eccezioni potranno essere effettuate dall'amministrazione della Uefa.

Per quanto riguarda la registrazione dei giocatori dopo la fase a gironi di Champions League ed Europa League, un singolo club potrà registrare tre nuovi calciatori idonei senza alcuna restrizione. Questa modifica è in linea con la situazione normativa esistente nei vari campionati nazionali, che non impone restrizioni sull'ammissibilità alle competizioni di giocatori registrati da un nuovo club durante la finestra di mercato invernale.

Come già accadeva in Champions League, a partire dalla stagione 2018/19, le squadre che hanno vinto l'Europa League (o la vecchia Coppa UEFA) per tre volte consecutive o per un minimo di cinque volte, possono indossare un Distintivo dei Plurivincitori sulla manica della maglia. L'unica squadra che la prossima stagione potrà indossare questo stemma sarà il Siviglia FC, che ha vinto la competizione cinque volte (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).