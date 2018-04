E' morto Ray Wilkins

Ray Wilkins (Afp)

Lutto nel mondo del calcio. E' morto a 61 anni Ray Wilkins, ex giocatore del Milan e per molti anni vice allenatore del Chelsea, colpito quattro giorni fa da un infarto. A darne notizia è proprio il club di Stamford Bridge, che su Twitter si dice "devastato" dalla sua scomparsa. "Riposa in pace, Ray, ci mancherai terribilmente", si legge nel tweet del Chelsea.

Wilkins era ricoverato in coma farmacologico da venerdì scorso al St. George's Hospital di Tooting dove era stato trasportato d'urgenza dopo essere caduto in casa, sbattendo la testa, in seguito al malore.

Ex centrocampista, nella sua carriera da calciatore indossò le maglie del Chelsea e del Manchester United prima di trasferirsi nel 1984 al Milan insieme al suo connazionale Mark Hateley. Restò in rossonero per tre anni, collezionando 105 presenze e 3 gol, e giocò poi in Francia col Paris Saint-Germain prima di fare ritorno in Gran Bretagna, vincere un titolo in Scozia con i Rangers e chiudere la carriera in Inghilterra nel 1997 con il Leyton Orient.

Con la Nazionale inglese giocò 84 partite in dieci anni, realizzando tre gol e indossando anche la fascia di capitano. Da allenatore ha ricoperto per molti anni il ruolo di vice, soprattutto nel Chelsea al fianco tra gli altri di Gianluca Vialli e Carlo Ancelotti. E' stato anche ct della Giordania dal 2014 al 2015. Negli ultimi anni ha lavorato in televisione nel ruolo di commentatore.