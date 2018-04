E' morto Giorgio Bubba, volto storico di 90° minuto

E' morto Giorgio Bubba. Il giornalista e telecronista sportivo italiano, storico volto di 90° minuto, aveva 81 anni. Nato a La Spezia il 23 luglio 1936, ha seguito per diversi anni le partite del Genoa e della Sampdoria per le trasmissioni calcistiche della Rai, 90º minuto e La Domenica Sportiva.

Insieme ad altri cronisti, come Luigi Necco e Tonino Carino, divenne celebre per i suoi servizi fra gli appassionati di calcio e non.

"Il Genoa Cfc si unisce al cordoglio dei familiari e dell’intera struttura @TgrLiguria e @RaiSport per la scomparsa di Giorgio #Bubba, giornalista che per anni ha seguito e cantato le gesta rossoblù sui programmi sportivi nazionali più seguiti come @90minutoRai e @DSportiva", si legge sul profilo Twitter del Genoa.