Coppa Davis, Italia ko nel doppio: 1-2

La Francia è in vantaggio per 2-1 sull’Italia dopo la seconda giornata della sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in corso sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, a Genova. Nel doppio i transalpini Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut si impongono con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1, in un’ora e 54 minuti di gioco, sugli azzurri Simone Bolelli e Fabio Fognini. Domenica (inizio ore 11.30) gli ultimi due singolari: aprirà la sfida tra i due numeri uno dei rispettivi team, Fabio Fognini e Lucas Pouille, seguita da quella tra i numeri due, Andreas Seppi e Jeremy Chardy.