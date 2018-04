E' morto Ignazio Scardina

(Fermo immagine)

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È morto a 70 anni Ignazio Scardina, voce e volto di '90esimo minuto' e della 'Domenica sportiva'. A darne notizia la famiglia su Facebook: "Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli".

Un commosso ricordo è arrivato su Twitter dai colleghi della Rai: "Oggi è un giorno triste per la redazione della Domenica Sportiva. È mancato Ignazio Scardina, ex caporedattore del calcio, per molti un caro amico, per altri un collega stimato e un uomo ingiustamente accusato nel processo Calciopoli. È uscito completamente assolto. Ciao Ignazio".