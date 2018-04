MotoGp, vince Crutchlow

Cal Crutchlow (AFP PHOTO)

Cal Crutchlow vince la MotoGp in Argentina. Nella seconda tappa del Motomondiale 2018 a Termas de Rio Hondo, il pilota britannico della Honda chiude davanti a Johann Zarco (Yamaha) e Alex Rins (Suzuki).

Dopo una partenza ritardata a causa del maltempo, pronti via e Dani Pedrosa va subito fuori al primo giro. Mentre Valentino Rossi cade a quattro giri dal termine - perdendo punti importanti - dopo una manovra al limite di Marquez, che prende 30 secondi di penalizzazione.

Quando lo spagnolo, nel dopo gara, cerca di andare al box di Rossi per chiedere scusa si verifica un momento di tensione, prima di decidere di andare via.

Un GP ricco di colpi di scena, soprattuto per Marquez: prima del contatto con il 'Dottore' al decimo giro, aveva già dovuto ridare la posizione a Espargaro per una botta durante un sorpasso mentre in avvio di gara - per avere eseguito una manovra non corretta - aveva dovuto effettuare il passaggio ai box a velocità ridotta: al via, infatti, era partito dalla griglia invece che dal box dopo lo spegnimento della moto.