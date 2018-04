Raikkonen investe meccanico e si ritira

Kimi Raikkonen (AFP PHOTO)

Prima investe un meccanico della scuderia Ferrari, impegnato nel cambio gomme, poi si ritira.

E' quanto accaduto al 36esimo giro del GP del Bahrain di Formula 1 a Kimi Raikkonen che - dopo il pit stop - è ripartito colpendo con il copertone la gamba di uno dei meccanici, ricoverato poi in ospedale per le cure, fa sapere via Twitter la scuderia del Cavallino.