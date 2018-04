Il Milan inciampa sul Sassuolo

(Afp)

Il Sassuolo sveglia il Milan dal sogno Champions. A San Siro, nel posticipo della 31esima giornata di Serie A, i rossoneri impattano 1-1 con il Sassuolo. La squadra di Iachini passa in vantaggio a un quarto d'ora dal termine con un bel destro di Politano, ma il Milan trova il pareggio all'86' grazie al neo entrato Kalinic.

La squadra rossonera ci ha provato in tutti i modi, ma si è trovata di fronte una squadra organizzata e un super Consigli. Il portiere neroverde è stato senza dubbio l'eroe della serata. Ha aperto e chiuso la sfida con due autentici miracoli su Kessie e Bonaventura.

Per lunghi tratti è stata una sfida attacco contro difesa, ma il muro del Sassuolo ha sempre tenuto. Anzi, il lampo vincente l'hanno trovato proprio i neroverdi: al 75' Politano, solo al limite dell'area, brucia Donnarumma di destro dopo un impreciso disimpegno della difesa rossonera. Gelo a San Siro.

La reazione del Milan arriva immediata: cross di Suso per Kalinic che, spalle alla porta, si gira e di potenza infila Consigli. Al 96' arriva l'ultima disperata opportunità per i Gattuso boys: Bonaventura controlla di petto, poco fuori l’area di rigore, e indirizza la sfera nell’angolino basso di sinistra con un fendente secco e potente, ma Consigli si conferma in serata di grazia e respinge. Il Milan, derby compreso, non vince da tre partite. La Champions resta lontana.