Arsenal-Atletico Madrid: è super semifinale in Europa League

(Afp)

Sono Olympique Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid gli accoppiamenti per le semifinali di Europa League usciti dall'urna di Nyon. L'OM, guidato dall'ex allenatore della Roma Rudi Garcia, giocherà la prima in casa al Velodorme contro gli austriaci che hanno battuto nei quarti la Lazio. Prima sfida a Londra, all'Emirates Stadium, per i 'gunners' opposti ai 'colchoneros' di Diego Simeone. Le gare di andata si disputeranno il 26 aprile, il ritorno il 3 maggio.