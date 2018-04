(Afp)

Harakiri Lazio. Con 3 gol in quattro minuti, il Salisburgo batte la Lazio 4-1 e conquista la semifinale di Europa League.

Dopo la vittoria per 4-2 dell'andata, la squadra di Simone Inzaghi dice addio all'Europa in modo rocambolesco. A inizio ripresa segna subito Immobile, dunque pareggia Dabbur dopo sessanta secondi. Poi le reti di Haidara da fuori area, Hwang con deviazione di Radu e Lainer sugli sviluppi di un corner. Lazio eliminata. Austriaci in semifinale.