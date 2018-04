Allegri: "Sfogo Buffon? Va capito"

(Afp)

"Le parole di Buffon? Giudicare dall'esterno è sempre facile, nelle situazioni bisogna trovarsi. Gigi per vent'anni è stato un esempio dentro e fuori dal campo, per una volta possiamo capire le sue esternazioni. Io non lo condanno". Massimiliano Allegri difende il portiere e capitano bianconero per il suo sfogo contro l'arbitro della sfida con il Real Madrid. "L'arbitro ha preso questa decisione, giusta o non giusta non lo voglio sapere", dice il tecnico riferendosi al rigore concesso agli spagnoli allo scadere.

"A Gigi è stata tolta anche la possibilità di parare il rigore a Ronaldo, possiamo capirlo. Dalla poltrona di casa, senza emozioni, è facile giudicare le sue parole e non capire a livello psicologico quello che in quel momento poteva passare nella sua testa. Sfido qualunque persona al mondo a non avere una reazione, altrimenti ci vuole un corso di psicologia per quelli che non capiscono", sottolinea Allegri.

"A freddo ci vuole la calma, l'altra sera sfido chiunque a non avere una reazione - ripete il tecnico alla vigilia della sfida con la Samp -. Non valuto l'arbitro, anzi, ha arbitrato una buona partita. Nei novanta minuti è stato molto bravo, purtroppo come a Monopoli c'è il cartellino degli imprevisti anche a lui è capitato un imprevisto e lì è andato un po' in confusione. L'unica cosa che in tutta la serata ha valutato male è il tempo di recupero, perché c'è stata una sola sostituzione e nessun infortunio, quindi bastava un minuto".