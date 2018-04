Gp Cina, prima fila Ferrari

(Afp)

Magia Ferrari a Shanghai. Prima fila tutta per la Rossa al Gp di Cina come in Bahrain. Sebastian Vettel conquista la pole davanti a Kimi Raikkonen, chiudendo con il tempo di 1'31"095 e strappando il vantaggio al compagno di squadra per appena 0,087 secondi.

E' la 52esima pole della carriera per Vettel. Dietro le due Rosse le Mercedes di Valtteri Bottas e del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, che scatteranno davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo.