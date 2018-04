L'Inter sbatte sull'Atalanta

(Afp)

L’Inter non va oltre lo 0-0 in casa dell’Atalanta. Un pareggio che vale per la squadra di Spalletti l’aggancio in classifica a Roma e Lazio, in attesa del derby capitolino. L’Atalanta fa un piccolo passo in avanti: 49 punti. Orobici momentaneamente a -3 dal sesto posto occupato dal Milan.

Nel primo tempo a mostrare le cose migliori è l’Atalanta. I bergamaschi, prima con il Papu Gomez e poi tre volte con Barrow vanno vicini al vantaggio nel primo tempo, ma la squadra di Gasperini trova la strada sbarrata da un grandissimo Handanovic. Il portiere sloveno è super in almeno un paio di occasioni.

Nella ripresa è l’Inter a creare di più. Prima con un tiro di Santon (19’, sul fondo), poi con un colpo di testa di Icardi (25’, fuori), infine con un tiro che finisce alle stelle di Rafinha su tocco di Icardi (26’). Finisce 0-0. Un pari che serve più all’Atalanta per restare nel gruppone di chi aspira all’Europa League piuttosto che all’Inter in chiave Champions.