Continental partner ufficiale del Giro d’Italia

Continental Italia ha siglato un accordo di partnership con RCS Sport e sarà sponsor del Giro d’Italia per i prossimi tre anni. La partnership prevede per Continental il ruolo di Official Partner e consentirà al brand di attivare un piano di visibilità che comprende attività sul territorio e presenza sui media del gruppo editoriale.

"Siamo lieti di essere presenti anche in un grande evento come il Giro d’Italia -dichiara Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia- e di poter mettere in evidenza la qualità assoluta del nostro prodotto bici. Abbiamo una lunga esperienza nelle competizioni ciclistiche di alto livello e siamo già fornitori di molti team world tour. Vogliamo anche sottolineare, grazie a questa collaborazione, alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore. In particolare, la sicurezza sulle strade, che è il tema sul quale Continental investe molte risorse nella ricerca e sviluppo di tecnologie innovative di supporto alla guida e di pneumatici di elevata qualità per tutti i tipi di mezzi".

"La strada, che va intesa come ecosistema complesso, deve poter accogliere gli utenti in sicurezza siano essi pedoni, automobilisti, motociclisti o autisti di mezzi pesanti -prosegue De Martino-. I ciclisti devono far parte di questo ecosistema e consideriamo questa una magnifica occasione per lanciare una campagna di sensibilizzazione sulla loro sicurezza, in coerenza con Vision Zero, la nostra visione che si prefigge di azzerare gli incidenti, i feriti e le vittime della strada".

"È con vero piacere poter accogliere nella grande famiglia del Giro d’Italia un partner di prestigio e di caratura internazionale come Continental -dichiara Paolo Bellino, direttore generale di RCS Sport- Un’azienda che fa della sicurezza stradale, attraverso ricerca e sviluppo, uno dei suoi principali obiettivi. Questo è un tema che a noi sta molto a cuore e siamo certi che questa partnership risulterà importante per entrambe le nostre realtà".

La partnership con il Giro, che si svolgerà dal 4 al 27 maggio 2018, si inserisce in un contesto di collaborazioni che vedono il produttore tedesco protagonista nel mondo cycling. La tecnologia dei prodotti da competizione di Continental cycling, così come per gli altri prodotti, è estremamente avanzata e la passione e la competenza che caratterizzano l’ambiente delle gare ciclistiche rappresentano il giusto contesto per porre in risalto il ruolo dello pneumatico nella performance e nella sicurezza degli atleti.

La presenza di Continental al Giro fa parte di una più ampia strategia che anche a livello internazionale vede il brand protagonista nel mondo del ciclismo professionistico. Sono state annunciate recentemente partnership con il Tour de France e con la Vuelta a Espana. Il Giro completa idealmente il trittico delle più prestigiose corse a tappe a livello mondiale. Oltre alla collaborazione con RCS Sport, Continental sarà Official Tyre del Giro e collaborerà con Shimano per la fornitura di pneumatici (auto e bici) per il servizio di assistenza tecnica neutrale.