Roma-Liverpool sold out

(AdnKronos)

Lo stadio Olimpico sarà sold out per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool, in programma il prossimo 2 maggio.

Questa mattina sono stati venduti in poche ore gli ultimi biglietti disponibili e il club giallorosso ha comunicato il tutto esaurito. A sostenere la squadra di Eusebio Di Francesco ci saranno quindi 60mila persone.