Marquez sfida Rossi: "Ha paura? Io no"

"Valentino Rossi ha paura a correre contro di me? Sono opinioni rispettabili, ma io sempre detto che in moto non ho mai avuto paura". Marc Marquez si esprime così sulla preoccupazione manifestata da Rossi dopo il Gp dell'Argentina a causa del suo stile di guida che il campione di Tavullia giudica troppo pericoloso. "In Argentina ho commesso alcuni errori che mi permettono di imparare. Chiedo scusa per questo, ma tutti sbagliamo perché in MotoGp tutti cercano il limite", fa notare Marquez incontrando i giornalisti ad Austin. "In Argentina sono successe tante cose. Ho fatto uno sbaglio, sono stato penalizzato e sono andato a chiedere scusa. Io non ho rancore di nessun tipo nei confronti di Rossi per quello che è successo", spiega il pilota della Honda ufficiale.