MotoGp, sanzioni più severe per chi provoca incidenti

(Afp)

"Per il passato siamo stati invitati a non continuare a rivangare su ciò che è stato, anche perché per il futuro, da qui in poi, gli steward della Fim saranno più severi nelle loro sanzioni. Questa è la cosa più importante che è emersa". Sono le parole del pilota della Ducati Pramac Danilo Petrucci al termine della safety commission nella quale i piloti si sono confrontati con il grande capo della Dorna Carmelo Ezpeleta dopo i tanti incidenti nel Gp d'Argentina.

"Ci chiedono poi di usare buonsenso nell'utilizzo dei social network quando magari trattiamo i dissapori sulle nostre vicende di gara -aggiunge Petrucci -. La direzione gara si è detta aperta a ricevere da noi, anche via email, suggerimenti o consigli, magari anche opinioni su fatti del passato. Alcuni di noi hanno avanzato proposte sulla commissione degli steward chiedendo di inserire persone più direttamente coinvolte nel nostro sport, magari ex piloti".