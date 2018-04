Inter e Lazio, volata Champions

(Afp)

La sfida a distanza per la Champions vede oggi protagoniste Lazio e Inter. Al successo ieri della Roma a Ferrara con la Spal replicano i biancocelesti che all'Olimpico battono 4-0 la Sampdoria affiancando i giallorossi in terza posizione in classifica. Capitolini in vantaggio al 32' con Milinkovic-Savic, il raddoppio di De Vrij al 43', nella ripresa doppietta per Ciro Immobile al 40' e al 43'. In classifica la squadra di Inzaghi sale a 67 punti, ferma a 51 la Samp.

L'Inter soffre ma riesce a restare in corsa per la volata Champions battendo 2-1 al Bentegodi il Chievo. Si decide tutto nella ripresa, al 50' gol di Icardi, raddoppio nerazzurro 11 minuti più tardi con Perisic. Nel finale di gara gli scaligeri accorciano le distanze con Stepinski allo scadere. In classifica l'Inter, quinta, sale a 66 e resta in scia di Roma e Lazio. Deve invece lottare per non retrocedere il Chievo quartultimo assieme al Crotone con 31 punti, due in più della Spal.

CAGLIARI-BOLOGNA - Finisce con un pareggio a reti bianche che non accontenta nessuno l'anticipo del lunch time della 34esima giornata tra Cagliari e Bologna di scena alla Sardegna Arena. Nonostante gli sforzi la formazione sarda non riesce a trovare i 3 punti che cercava per fare un deciso passo in avanti nella lotta salvezza. Con 33 punti il Cagliari è attualmente a +5 dal Crotone, terzultimo, in campo alle 15 a Udine. Sale a 39 punti il Bologna.

BENEVENTO RETROCESSO - Nonostante il successo per 1-0 contro il Milan a San Siro, prima vittoria stagionale in trasferta, il Benevento deve dire addio alla Serie A. A condannare matematicamente la formazione campana alla retrocessione la vittoria del Crotone a Udine per 2-1 che porta il Benevento a -14 dal quartultimo posto quando mancano 4 giornate al termine della stagione. Il Benevento è fanalino di coda nella massima serie con 17 punti, a 25 il Verona, 29 punti per la Spal, 31 per Chievo e Crotone