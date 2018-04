Nadal re di Montecarlo

(Afp)

Rafa Nadal conquista per l'11esima volta in carriera il 'Rolex Montecarlo Masters' (terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro) battendo 6-3, 6-2, in un’ora e 33 minuti di partita, il giapponese Kei Nishikori, numero 36 del ranking mondiale.

Per il tennista spagnolo n.1 del mondo di tratta del 76esimo trofeo Atp conquistato in 112 finali, il 54esimo titolo sul 'rosso', il 31esimo Masters 1000, e si è garantito almeno un’altra settimana in vetta al ranking mondiale davanti a Federer.