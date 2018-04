Di Francesco: "Saremo ancora più squadra"

(Afp)

"Domani sarà fondamentale essere ancora più squadra rispetto a quanto fatto con il Barcellona, affrontiamo una squadra differente dai catalani per ritmo, velocità e intensità e dovremo essere al loro pari". Così l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro il Liverpool.

"Loro hanno una grande qualità, sono la squadra che ha più capacità di verticalizzare tra tutte quelle in Champions - ha aggiunto in conferenza stampa-. Un palleggio esasperato può favorire la loro pressione. Vogliamo giocare il nostro calcio e imporre la nostra idea di gioco, per sfruttare le loro lacune senza cadere nel tranello di quello che vorranno loro".

Di Francesco non svela il partner d'attacco di Edin Dzeko per la semifinale: "Non parlo di formazione. Schick e Under hanno entrambi il 50% di giocare".

"In difesa sappiamo giocare sia a 3 che a 4 e io posso scegliere di volta in volta a seconda dell’avversario - aggiunge -. Non do indicazioni a voi né agli avversari, ma la cosa importante è che non deve cambiare la nostra filosofia di gioco. La differenza la farà il rimanere corti in entrambe le fasi di gioco contro una squadra che ha grande verticalità".

"Non abbiamo mai preparato una partita su Salah, ma sul Liverpool". L'allenatore si esprime così sull'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, ex giallorosso e ora avversario più temuto alla vigilia della semifinale. "Non è un rimpianto per me non averlo allenato, lui voleva tornare in Premier e io sono contento di avere giocatori di grandi prospettive, come Under - sottolinea -. Non pensiamo solo a un giocatore, avremo un’attenzione particolare sui più forti e gli altri attaccanti del Liverpool non sono da meno".

Di Francesco elogia poi il collega Klopp: "La sua filosofia di calcio mi piace tanto, ha dimostrato di essere un grande tecnico anche al Borussia. Sono contento e preoccupato di affrontarlo, ma anche lui troverà un allenatore che si avvicina alla sua idea di calcio". L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco elogia il collega del Liverpool Juergen Klopp alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League tra le due squadre. "Lui ha dimostrato più di me, io ancora devo fare tanto. Siamo convinti di poter arrivare in finale, sarà un bello scontro", aggiunge Di Francesco in conferenza stampa.