Pallotta: "Col Liverpool ce la giochiamo"

"Tutti pensano che il Liverpool sia più forte della Roma, soprattutto per i successi sul Manchester City che quest'anno ha vinto la Premier ed è fortissimo. Ma non mi preoccupa alcuna squadra, ce la giochiamo". Sono le parole del presidente della Roma James Pallotta, alla vigilia della semifinale Champions contro il Liverpool.

"Se giochiamo come contro Barcellona e Chelsea possiamo battere chiunque - prosegue il presidente giallorosso ai microfoni di 'Sky Sport' -. Tutto il Liverpool è pericoloso ma noi siamo una buona squadra. Quando serve sappiamo fare il salto di qualità, siamo davvero una buona squadra e lo abbiamo dimostrato".

NESSUNA RIVINCITA - E sui cupi ricordi che il Liverpool evoca nei tifosi romani (la finale di Coppa campioni persa ai rigori) Pallotta aggiunge: "So quanti romani se la ricordano ancora, ma per me non è una rivincita. Mi piace pensare che abbiamo battuto Chelsea e Barcellona per 3-0 e non mi dispiacerebbe replicare con il Liverpool".