Totti: "Liverpool? Era meglio evitarli"

"Quando sento il nome Liverpool provo rispetto, si tratta di un grande club, una grande squadra, con grandi tifosi, ma anche un modello da seguire. Nonostante i risultati negativi, ho bei ricordi di Anfield". Sono le parole rilasciate dall'ex capitano della Roma, Francesco Totti, al sito del Liverpool.

"Se ripenso a quella finale di Coppa dei Campioni nel 1984, ovviamente è un brutto ricordo: quindi avremmo probabilmente voluto evitare un simile sorteggio. Però dovevamo scegliere uno dei migliori tre club in Europa rimasti e ora ce la giochiamo a Liverpool", prosegue il dirigente giallorosso.

"Quest'anno ho visto tante partite del Liverpool, soprattutto perché ora ci gioca Salah. In special modo dopo il sorteggio ho rivisto le gare di Champions e sono convinto che sarà una sfida difficile per entrambe -sottolinea Totti- In una certa misura mi sorprende che Salah abbia fatto così bene nella sua prima stagione a Liverpool. D'altra parte, considerando la qualità della squadra, e Klopp, un allenatore che per me è uno dei migliori al mondo, non c'è da sorprendersi. Lo hanno messo nelle condizioni di esprimersi al meglio".