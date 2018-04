Scontri Liverpool, cade accusa tentato omicidio

E' caduta l'accusa di tentato omicidio per i due ultrà della Roma Filippo Lombardi, 21 anni, e Daniele Sciusco, 29 anni, fermati a Liverpool in seguito agli scontri nei quali è rimasto gravemente ferito il tifoso dei Reds Sean Cox, 53 anni. A darne notizia all'Adnkronos è il loro difensore, l'avvocato Lorenzo Contucci: "E' caduta l'accusa di tentato omicidio per entrambi - ha spiegato -. Il reato è stato derubricato in lesioni gravissime per Lombardi e in 'violent disorder', un reato che in Italia non esiste, per Sciusco. E' stato inoltre disposto che andranno a processo entro 28 giorni".

"E' presto per fare qualsiasi previsione - ha concluso il legale -, io non ho le carte sotto mano e ho incaricato un collega inglese di seguire la vicenda".

Intanto la polizia del Merseyside ha confermato le accuse contro i due ultrà giallorossi in trasferta. Gli investigatori, si legge in un comunicato, hanno formalizzato le accuse contro Lombardi, "accusato di disordini violenti e lesioni gravi", e Sciusco cui è invece contestato il reato di "disordini violenti". Entrambi rimangono in custodia della polizia e compariranno in giornata davanti alla South Sefton Magistrates Court. "La vittima rimane in ospedale in condizioni gravi al Walton Neurological centre", conclude il comunicato.