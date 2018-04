(dalla pagina ufficiale Facebook 'Empoli FC')

Dopo un solo anno l'Empoli torna in Serie A vincendo il campionato di B con 4 giornate d'anticipo. La certezza del ritorno nella massima categoria arriva al termine del match pareggiato in casa per 1-1 contro il Novara.

La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli sale a quota 77 punti, 14 in più di Parma e Palermo. Per l'Empoli si tratta della sesta promozione in Serie A nella sua storia.