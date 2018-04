Poker Roma, 4-1 al Chievo

Schick e Nainggolan (AFP PHOTO)

La Roma batte 4-1 il Chievo nell'anticipo della 35esima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico, e dimentica il ko in Champions di Liverpool.

Le reti dei giallorossi portano la firma di Schick al 9', Dzeko al 40' e al 67' ed El Shaarawy al 65'. Gol della bandiera di Inglese all''88 per i gialloblù, evanescenti in attacco (anche un rigore sbagliato), incapaci di sfruttare la superiorità numerica nell'ultima mezz'ora e che vanno in gol a partita ormai persa.

In classifica i capitolini salgono a quota 70 in terza posizione, mentre i clivensi restano fermo a quota 31 in 17esima posizione, con solo due punti di margine sulla Spal terz'ultima.