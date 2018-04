Simeone ammazza Napoli

(Afp)

Addio sogni scudetto per il Napoli. Una tripletta del Cholito Simeone ammazza - forse definitivamente - le speranze per la squadra di Sarri. Al Franchi di Firenze finisce 3-0, con tripletta del giovane bomber. Una mazzata per il Napoli, forse condizionato dalla grande rimonta della Juve a San Siro con l'Inter. Non c'è infatti mai stato match. Una Fiorentina ordinata e determinata non ha dato scampo agli azzurri. Sin dai primi minuti.

Le cose si mettono infatti subito male per Sarri: al 10' Koulibaly - l'eroe di Torino - viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Simeone. Mazzoleni assegna in un primo momento rigore e ammonizione per il giocatore senegalese. Il Var corregge la decisione dando fallo dal limite e rosso da ultimo uomo. Pochi minuti dopo e Simeone porta in vantaggio i viola. È il minuto 33: un rinvio di Biraghi coglie Tonelli impreparato. Simeone si invola verso la porta e di sinistro batte Reina. Vantaggio Viola. Napoli mai in grado di reagire. Sarri prova a sparigliare le carte e poco prima dell' ora di gioco mette in campo Zielinski e Milik. Ma il Cholito colpisce ancora.

Al 62' ribatte da due passi l'intervento di Reina per evitare l'autogol di Hysaj. E non è finita. Simeone è scatenato. Al 91' su assist di Chiesa il bomber supera Mario Rui e batte di sinistro Reina. Il sogno del Napoli finisce qui?