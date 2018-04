Colpo Lazio, Toro ko

(Afp)

La Lazio vince 1-0 in casa del Torino e aggancia la Roma al terzo posto. A firmare il gol vittoria è Milinkovic-Savic. I biancocelesti salgono a quota 70 punti e staccano di 4 lunghezze l'Inter, momentaneamente fuori dalla Champions League.

Serata a due facce per la Lazio: inizio in salita con l'infortunio di Immobile (si teme uno stiramento al bicipite femorale della coscia destra), nel mezzo c'è la grande occasione sciupata da Luis Alberto (rigore parato da Sirigu). A far tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi ci pensa però Milinkovic-Savic. All'11' della ripresa, sugli sviluppi di un corner, il gigante serbo anticipa Nkoulou e batte Sirigu. Finisce 1-0 per la Lazio. Tre punti che profumano di Champions.