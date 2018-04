Nino Benvenuti sta bene: "Pronto per i 100 metri"

Nino Benvenuti (FOTOGRAMMA)

"Nino sta bene, questa mattina era appena salito in reparto e gli ho detto 'hai fatto il pit stop' e lui mi ha risposto che ora è pronto anche a correre i 100 metri". Lo ha dichiarato l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che si è recato al Policlinico Tor Vergata per far visita al campione olimpico di Roma 1960 e campione del mondo dei pesi medi, Nino Benvenuti, che ha avuto un malore sabato scorso.

“Nino è seguito, come tutti i pazienti ricoverati - ha aggiunto D’Amato - con grande professionalità e un grandissimo affetto e simpatia da parte di tutto il personale".