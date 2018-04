Roma, appello di Monchi ai tifosi

(Afp)

"In questo momento in cui si parla di violenza, facciamo capire che il tifoso della Roma non è violento". E' l'appello del direttore sportivo giallorosso Monchi a due giorni dalla sfida contro il Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions League. "Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di giallorosso, che tutti i tifosi romanisti esponessero le bandiere sui balconi e facessero capire al mondo che Roma tifa Roma", dice il dirigente spagnolo in un messaggio sui profili social del club.