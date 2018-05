Russell Crowe: "Forza Roma!"

(Francesco Totti e Russell Crowe/Foto Twitter)

Anche il Gladiatore tifa giallorosso. A poche ore dal match Roma-Liverpool - quando la squadra di Di Francesco sfiderà i Reds all'Olimpico per strappare il pass per la finale di Champions League - l'attore australiano Russell Crowe annuncia via social il suo sostegno al team giallorosso. "Se ho visto 'Il Gladiatore'? Certo, domani Russell Crowe giocherà nel mio centrocampo", aveva detto ieri, in un'intervista a 'BT Sport', il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. A stretto giro, però, è arrivata a sorpresa la replica dell'attore. "Squadra sbagliata. Forza Roma!!", ha scritto Crowe su Twitter, infiammando il tifo giallorosso. "Il gladiatore non poteva che tifare Roma! Daje Russell!", "Russell oggi ti amo ancora di più!", "Grande Russell! Daje Roma!" "Amo quest'uomo, Forza Roma!", si legge tra i tanti tweet dei tifosi romanisti.