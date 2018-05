Juve, scudetto a un passo

Lo scudetto a un passo. La Juve batte in rimonta per 3-1 un ottimo Bologna nel secondo anticipo della 36esima giornata di Serie A e vede il Tricolore avvicinarsi.

Segnano prima i felsinei con Verdi su rigore al 30esimo poi, grazie ad un fantastico secondo tempo, i bianconeri ribaltano lo 0-1 della prima frazione.

Decisivo ad inizio ripresa l'ingresso di Douglas Costa, incontenibile e autore di due assist: dopo l'autorete di De Maio, a segno Khedira (18esimo) e Dybala (24esimo).

Ora la Juventus è a +7 in attesa del risultato del Napoli e vede il settimo scudetto consecutivo sempre più vicino. Tre punti importantissimi per la squadra di Allegri che infatti, in caso di sconfitta dei partenopei contro il Torino, potrà festeggiare matematicamente lo scudetto con due turni di anticipo.