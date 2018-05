Operato d'urgenza Alex Ferguson

(AFP PHOTO)

Paura per Alex Ferguson. L'ex allenatore del Manchester United è stato ricoverato sabato e operato d'urgenza dopo un'emorragia cerebrale.

"Sir Alex Ferguson ha subito un intervento chirurgico d'urgenza per un'emorragia cerebrale", fa sapere lo United in una nota, riportata sul proprio sito. "La procedura è andata molto bene" ma l'ex tecnico, 76 anni, "ha bisogno di un periodo di terapia intensiva per proseguire al meglio con il suo recupero".

"La sua famiglia - continua la nota - chiede di rispettare la privacy" dell'ex tecnico scozzese che, dopo 27 anni con i Red Devils, nel 2013 ha lasciato la panchina dell'Old Trafford con un palmares di 38 trofei, tra Champions, coppe (anche una intercontinentale e una Coppa del mondo per club) e Premier League .