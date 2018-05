Coppa Italia, non tutti sanno che…

Foto di repertorio (Fotogramma)

Juventus-Milan per la Coppa. Si sta per alzare il sipario sul primo degli appuntamenti di questa stagione calcistica: la finale di Tim Cup che vede sfidarsi bianconeri e rossoneri allo Stadio Olimpico di Roma.

Match che potrebbe portare a Torino un trofeo a poche ore dal matematico settimo scudetto. Numeri da record per la Vecchia Signora che, almeno in parte, potrebbe così cancellare la delusione per l'eliminazione dalla Champions, dopo quel cocente 1-3 in casa del Real Madrid.

Per quanto riguarda l'imminente finale - trasmessa in diretta tv su Raiuno. in cui Noemi canterà l'inno di Mameli - ecco alcune 'chicche' per gli appassionati di calcio, oltre che per i tifosi milanisti e juventini.

PRECEDENTI - E' la quinta volta che Milan e Juventus si affrontano in una finale di Tim Cup. La prima sfida risale al 1942 con i bianconeri che si sono imposti per 4-1 nella gara di ritorno dopo l'1-1 dell'andata. Negli altri casi, una vittoria milanista (1973) e due per la Vecchia Signora (1990 e 2016).

In totale sono 24 i precedenti incontri tra le due finaliste in questa competizione: 10 vittore per la Juve, 7 per il Milan e 7 i pareggi. Anche per quanto riguarda le reti, vantaggio bianconero (29 gol contro i 27 del diavolo).

TRE DI SEGUITO - Grazie alla vittoria della scorsa edizione, i bianconeri sono la squadra che ha sollevato il trofeo più volte consecutivamente (3) mentre i rossoneri sono riusciti nell'impresa per 2 edizioni di seguito (1972 e 1973).

La Juve - in attesa di cosa accadrà domenica quando sfiderà la Roma - è anche la squadra che ha vinto per 5 volte Coppa e Campionato nella stessa stagione (1960, 1995, 2015, 2016, 2017). Infine, sia bianconeri che rossoneri si sono qualificati a questa finale senza subire neanche un gol, escludendo quelli realizzati durante i calci di rigore alla fine dei tempi supplementari.