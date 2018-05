Coppa Italia, festa bianconera sui social

(Afp)

"Volevamo vincere. Volevamo infrangere un altro record. Volevamo ribadire che noi siamo la Juve". Con queste parole affidate ai social il capitano bianconero, Gianluigi Buffon, ha festeggiato la quarta vittoria consecutiva della Juventus in Coppa Italia, successo che è arrivato dopo il 4-0 dell'Olimpico contro il Milan.

Si dice "orgoglioso per il primo titolo in Italia" il francese Blaise Matuidi mentre Mehdi Benathia, autore di una doppietta, spiega che "questa e la migliore risposta possibile. Troppo orgoglioso di fare parte di questo gruppo". "La volevamo e l’abbiamo presa! Sempre più orgoglioso di noi. Grande gruppo, grande squadra", twitta Federico Bernardeschi.

"L'abbiamo fortemente voluta, ce la siamo sudata, e abbiamo portato a casa la quarta Coppa Italia consecutiva. Una grandissima soddisfazione per il nostro gruppo e per i nostri meravigliosi tifosi", sottolinea Mattia De Sciglio. Pensa già al campionato Andrea Barzagli: "La Juve non si stanca mai di vincere. E dopo la quarta Coppa Italia adesso tocca al settimo campionato consecutivo". Infine Giorgio Chiellini che esalta il gruppo "sempre più da leggenda".