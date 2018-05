Gp Spagna, Raikkonen si ritira

(Afp)

Buona partenza per la Mercedes di Lewis Hamilton nel Gp di Spagna e della Ferrari di Sebastian Vettel che si è subito accodato al britannico superando l'altra Freccia d'Argento di Valterri Bottas, ma dopo le prime curve c'è stato un incidente causato dalla Haas di Grosjean che è andato in testa coda e rientrando in pista è carambolato sulle monoposto di Gasly e Hulkemberg, costringendoli al ritiro, con il conseguente ingresso della safety car.

Dopo sette giri dietro alla safety-car per l'incidente, il Gp di Spagna è ripartito con la Mercedes di Hamilton al comando davanti alla Ferrari di Vettel, al compagno Bottas e all'altra Rossa di Kimi Raikkonen. Subito dietro le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Intanto Grosjean dopo l'incidente sarà sottoposto ad accertamenti di controllo a causa del violento impatto con altre due monoposto.

Nel corso del 26esimo giro si è verificato un problema alla Ferrari di Raikkonen . Il pilota finlandese ha perso potenza, rientrando ai box per poi per ritirarsi.